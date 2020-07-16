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Росприроднадзор готов через суд взыскать штраф с «Норникеля» в 148 млрд рублей 

Говорит Москва 3 часа назад
Росприроднадзор готов взыскать через суд штраф с «Норникеля»
Фото: РИА Новости
Росприроднадзор готов через суд взыскать штраф с «Норникеля» в 148 млрд рублей.
В случае необходимости ведомство намерено обосновать в суде целесообразность методов оценки суммы экологического ущерба после ЧП под Норильском.
Об этом заявила газете «Известия» руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По её словам, 21 тыс. тонн нефтепродуктов — это почти семь железнодорожных составов — одномоментно попали в акваторию, которая составляет основу жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, рассматривался мировой опыт, добавила Радионова.
29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара из-за проседания фундамента. Вылилось около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, которые попали в почву и в воду рек Далдыкан и Амбарная. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоёмов.
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Комментарии
Компании , Норникель , газета "Известия"
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