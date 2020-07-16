Росприроднадзор готов взыскать через суд штраф с «Норникеля»

Росприроднадзор готов через суд взыскать штраф с «Норникеля» в 148 млрд рублей.

В случае необходимости ведомство намерено обосновать в суде целесообразность методов оценки суммы экологического ущерба после ЧП под Норильском.

Об этом заявила газете «Известия» руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По её словам, 21 тыс. тонн нефтепродуктов — это почти семь железнодорожных составов — одномоментно попали в акваторию, которая составляет основу жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, рассматривался мировой опыт, добавила Радионова.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара из-за проседания фундамента. Вылилось около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, которые попали в почву и в воду рек Далдыкан и Амбарная. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоёмов.