Помпео заявил о расширении санкций против «Северного потока-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о намерении властей страны расширить санкции в отношении «Северного потока-2», а также части «Турецкого потока». По мнению Помпео, всем связанным с газопроводами компаниям стоит немедленно прекратить сотрудничество.

«Это означает — прекращайте работу немедленно либо рискуете получить неприятные последствия», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства США издание Regnum.

Госсекретарь уточнил, что санкции коснутся и «Турецкого потока» в части продолжения газопровода по территории ЕС

В конце июня СМИ сообщили, что группа сенаторов США выступила с предложением внести дополнительные санкции в отношении «СП-2» в проект военного бюджета на 2020/21 финансовый год.

Санкции США в отношении строительства «Северного потока-2» действительно смогли притормозить завершение газопровода, идущего по дну Балтийского моря, поскольку после их введения судна-трубоукладчики, принадлежащие швейцарскому морскому подрядчику Allseas, были выведены из зоны строительства. Позже Россия заявила, что способна закончить газопровод своими силами.