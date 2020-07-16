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Помпео заявил о расширении санкций в отношении «Северного потока-2» 

Экспресс газета 5 часов назад
Помпео заявил о расширении санкций против «Северного потока-2»
Фото: Reuters
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о намерении властей страны расширить санкции в отношении «Северного потока-2», а также части «Турецкого потока». По мнению Помпео, всем связанным с газопроводами компаниям стоит немедленно прекратить сотрудничество.
«Это означает — прекращайте работу немедленно либо рискуете получить неприятные последствия», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства США издание Regnum.
Госсекретарь уточнил, что санкции коснутся и «Турецкого потока» в части продолжения газопровода по территории ЕС.
В конце июня СМИ сообщили, что группа сенаторов США выступила с предложением внести дополнительные санкции в отношении «СП-2» в проект военного бюджета на 2020/21 финансовый год.
Санкции США в отношении строительства «Северного потока-2» действительно смогли притормозить завершение газопровода, идущего по дну Балтийского моря, поскольку после их введения судна-трубоукладчики, принадлежащие швейцарскому морскому подрядчику Allseas, были выведены из зоны строительства. Позже Россия заявила, что способна закончить газопровод своими силами.
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Комментарии 2
Компании , ЕС , Госдеп США
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