Песков прокомментировал дело Белгазпромбанка 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело Белгазпромбанка относится к компетенции белорусских правоохранительных органов, у которых есть к нему вопросы.

«Этот банк работает в Белоруссии, и у белорусских правоохранителей имеются определенные вопросы, связанные с воровством. По крайней мере, так об этом говорится. Это работа правоохранительных органов Белоруссии», — сказал Песков.

Песков отметил, что ему ничего не известно о наложении ареста на денежные средства супруги замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в Белгазпромбанке.

Ранее замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев заявил, что в рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.