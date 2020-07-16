Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.25
$
70.90
81.11
81.45
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.80
80.31
Индексы и котировки Brent
43.53
+0.07 Золото
1805.35
+0.02 РТС
1219.26
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.07
1.1384
+0.0133
01.07
1.1251
13.07
05.07
21.06

Песков прокомментировал дело Белгазпромбанка 

RT на русском и ещё 1 44 минуты назад
Песков прокомментировал дело Белгазпромбанка
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело Белгазпромбанка относится к компетенции белорусских правоохранительных органов, у которых есть к нему вопросы.
«Этот банк работает в Белоруссии, и у белорусских правоохранителей имеются определенные вопросы, связанные с воровством. По крайней мере, так об этом говорится. Это работа правоохранительных органов Белоруссии», — сказал Песков.
Песков отметил, что ему ничего не известно о наложении ареста на денежные средства супруги замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в Белгазпромбанке.
Ранее замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев заявил, что в рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
RT на русском: последние новости
«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» «Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» МСП Банк рассказал о работе по поддержке компаний, пострадавших из-за пандемии МСП Банк рассказал о работе по поддержке компаний, пострадавших из-за пандемии В «Союзмультфильме» рассказали о планах по сотрудничеству со Сбербанком В «Союзмультфильме» рассказали о планах по сотрудничеству со Сбербанком
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Пенсию повысят по максимальному показателю
Пенсию повысят по максимальному показателю
Цукерберг рекордно обеднел
Цукерберг рекордно обеднел
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение