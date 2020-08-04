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Booking.com уволит несколько тысяч сотрудников в связи с пандемией 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Booking.com уволит несколько тысяч сотрудников
Фото: Reuters
Американская компания Booking Holdings, владеющая сервисом по интернет-бронированию отелей Booking.com, сократит в нем 25% персонала в связи со снижением доходов из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
По его данным, речь идет о сокращении около 4 тыс. сотрудников по всему миру. Как указал исполнительный директор компании Гленн Фогел, последние пять месяцев "стали самым крупным социально-экономическим кризисом нашего времени". Он отметил, что пандемия нанесла серьезный удар по всей индустрии туризма и гостиничного бизнеса.
Согласно агентству Bloomberg, всего в Booking Holdings, в которую входят, в том числе сервис онлайн-бронирования отелей Agoda.com, а также туристические поисковики Kayak и Momondo, работают около 26 тыс. сотрудников, из них порядка 17,5 тыс. — в Booking.com. Штаб-квартира Booking Holdings, основанной в 1996 году, находится в городе Норуолк (штат Коннектикут).
Ранее о сокращении 25% сотрудников также заявили компания Airbnb, являющаяся оператором одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья, и сервис для путешественников TripAdvisor.
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Компании , Bloomberg
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