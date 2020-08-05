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Предприятия Арктики захотели перевести с нефти на газ 

Lenta.ru и ещё 4 51 минуту назад
Предприятия Арктики захотели перевести с нефти на газ
Фото: ТАСС
Общественный совет при Минприроды захотел полностью перевести предприятия в Арктике с дизельного топлива, бензина и керосина на сжиженный природный газ (СПГ), чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе. Соответствующее предложение совет направил в министерство, пишут «Известия».
В случае одобрения на реализацию проекта и перевод крупных предприятий потребуется около пяти лет и более 500 миллиардов рублей вложений. Вопрос о возможности выделения средств из госбюджета еще не решен. Выполнение задачи может происходить в рамках государственной программы или за счет самих компаний.
Замглавы Общественного совета Александр Закондырин пояснил изданию, что использование газа позволит исключить аварийные нефтяные разливы, последствия от которых устранять сложно и дорого.
В Минприроды уже изучают предложения экспертов. В Минвостокразвития инициативу поддержали. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, предложение звучит разумно с точки зрения обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей экологические вопросы, проект пока не получили.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошел массивный разлив нефтепродуктов и последующее загрязнение почв и соседних водоемов. Произошедшее признано крупнейшей экологической катастрофой в истории российской Арктики.
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Комментарии
Компании , Рынки , Виктория Абрамченко , Александр Закондырин , Норникель , Минприроды , газета "Известия"
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