Предприятия Арктики захотели перевести с нефти на газ 

Общественный совет при Минприроды захотел полностью перевести предприятия в Арктике с дизельного топлива, бензина и керосина на сжиженный природный газ (СПГ), чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе. Соответствующее предложение совет направил в министерство, пишут «Известия».

В случае одобрения на реализацию проекта и перевод крупных предприятий потребуется около пяти лет и более 500 миллиардов рублей вложений. Вопрос о возможности выделения средств из госбюджета еще не решен. Выполнение задачи может происходить в рамках государственной программы или за счет самих компаний.

Замглавы Общественного совета Александр Закондырин пояснил изданию, что использование газа позволит исключить аварийные нефтяные разливы, последствия от которых устранять сложно и дорого.

В Минприроды уже изучают предложения экспертов. В Минвостокразвития инициативу поддержали. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, предложение звучит разумно с точки зрения обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко , курирующей экологические вопросы, проект пока не получили.