Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.

Достройка "Северного потока — 2" возможна с использованием якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, до этого момента называлась якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования.

Как заявил РБК представитель арендатора "Фортуны" "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), компания "не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", ставшего мишенью американских санкций".

В МРТС также уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи "Фортуна", а арендует ее "по договору бербоут-чартера для использования в других проектах".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.