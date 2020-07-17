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ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»
Фото: ТАСС
Центробанк РФ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России приказом от 17 июля 2020 года №ОД-1111 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Кузнецкий мост» акционерное общество банк «Кузнецкий мост» АО (рег. №2254, Москва)», — говорится в сообщении.
По величине активов кредитная организация занимала 362 место в банковской системе Российской Федерации.
Как отмечается в тексте, основанием для аннулирования лицензии у банка послужило ходатайство кредитной организации, направленное в регулятор в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно ст. 61 ГК РФ). «Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — добавляется в тексте.
В банк будет назначена ликвидационная комиссия. В ЦБ подчеркнули, что «Кузнецкий мост» является участником системы страхования вкладов.
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Комментарии
Компании , Банк "Кузнецкий мост" , Центральный банк России
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