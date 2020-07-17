Названы любимые компании российских инвесторов 

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Портал для инвесторов Investing.com назвал любимые компании россиян, живущих в разных городах и вкладывающих свободные средства в акции. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы изучили предпочтения жителей десяти городов, где торговля на фондовой бирже наиболее развита и распространена. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число лидеров вошли Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Казань.

Москвичи и петербуржцы предпочитают инвестировать в акции Сбербанка «Газпрома» . На третьем месте в Москве — «Яндекс» , в Петербурге — Apple

Жители Екатеринбурга вкладываются в акции Сбербанка, «Аэрофлота» и «Газпрома», новосибирцы — в «Аэрофлот», Сбербанк и Coca-Cola . Казанцы предпочитают бумаги Сбербанка, американского интернет-гиганта Amazon и канадского производителя влажных салфеток Brand Marvel Worldwide Consumer Products Corporation.