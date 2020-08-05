ВТБ откроет отделения нового формата 

ВТБ запускает новый формат офисов, который распространится с 2021 года на все отделения, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Реализация стратегии развития сети ВТБ предусматривает оптимизацию и объединение малоэффективных и дублирующих точек продаж, что позволит в целом повышать эффективность работы офисов. С 2021 года все новые офисы будем открывать в новом формате, то есть будем замещать существующие точки. Мы уходим от офисов больших форматов", — заявил он.

По его словам, пилотное отделение ВТБ открывается в Москве, до конца года такие офисы появятся еще в пяти регионах. При этом он указал, что в настоящее время ВТБ не планирует пересматривать планы развития сети.

Перед посещением отделения нового формата клиент может предварительно записаться на удобное время через чат-бот в WhatsApp. На входе в офис клиент будет автоматически идентифицирован по MAC-адресу телефона, получит личное приветствие и направление к нужному столу или в переговорную прямо в чате на своем смартфоне. В среднем время ожидания в офисе снизится на 33%, считают в банке.

В зоне розничного обслуживания отсутствуют фиксированные рабочие места, физически разделяющие посетителей и сотрудников. Вместо этого специалист с ноутбуком приглашает клиента в любое удобное место в отделении.

В таких отделениях действует технология автоматического контроля параметров (Smart-office), позволяющая оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в офисе. Это на 10% снизит как выбросы вредных веществ, так и затраты на содержание 1 квадратного метра помещения по сравнению со стандартным отделением, указывается в материалах ВТБ.