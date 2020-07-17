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Компания Lorna Jane оштрафована на $28 тыс. за продажу одежды, «защищающей от COVID-19» 

Прайм 3 часа назад
Lorna Jane оштрафовали за защищающую от COVID-19 одежду
Фото: facebook.com
Известная австралийская компания-производитель и продавец женской спортивной одежды Lorna Jane оштрафована почти на 40 тысяч австралийских долларов (около 28 тысяч долларов США) за продажу одежды, якобы способной защитить от заражения COVID-19, сообщает телеканал ABC News.
Компания не своем официальном сайте заявляла, что ее новая коллекция "антивирусной спортивной одежды" предотвращает и защищает от заражения коронавирусом. По словам производителя, компания в течение двух лет работала над созданием "обработки без применения химикатов, которая при нанесении на спортивную одежду защищает тех, кто ее носит, от вирусов и бактерий".
"Любые бактерии, которые вступают в контакт с тканью, уничтожаются при контакте с частицами эксклюзивной технологии защиты от вирусов LJ Shield", — говорится в рекламе производителя, и отдельно указывается эффективность технологии непосредственно против COVID-19.
Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) оценила нарушения компании на общую сумму штрафа в размере 39 960 австралийских долларов за незаконную рекламу, связанную с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались. По последним данным, в общей сложности в Австралии с начала вспышки были выявлены 10 810 случаев заражения, суммарно скончались 113 заболевших.
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Комментарии
Компании , ВОЗ , телеканал АВС
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