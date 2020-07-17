Lorna Jane оштрафовали за защищающую от COVID-19 одежду

Известная австралийская компания-производитель и продавец женской спортивной одежды Lorna Jane оштрафована почти на 40 тысяч австралийских долларов (около 28 тысяч долларов США) за продажу одежды, якобы способной защитить от заражения COVID-19, сообщает телеканал ABC News.

Компания не своем официальном сайте заявляла, что ее новая коллекция "антивирусной спортивной одежды" предотвращает и защищает от заражения коронавирусом. По словам производителя, компания в течение двух лет работала над созданием "обработки без применения химикатов, которая при нанесении на спортивную одежду защищает тех, кто ее носит, от вирусов и бактерий".

"Любые бактерии, которые вступают в контакт с тканью, уничтожаются при контакте с частицами эксклюзивной технологии защиты от вирусов LJ Shield", — говорится в рекламе производителя, и отдельно указывается эффективность технологии непосредственно против COVID-19.

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) оценила нарушения компании на общую сумму штрафа в размере 39 960 австралийских долларов за незаконную рекламу, связанную с COVID-19.