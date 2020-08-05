Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.15
86.37
86.59
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.00
85.05
Индексы и котировки Brent
45.47
+0.29 Золото
2040.28
+0.00 РТС
1260.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1859
+0.0332
21.07
1.1527
02.08
24.07
10.07

«Газпром» поставил финансы России под угрозу 

Артём Кульша и ещё 1 7 минут назад
«Газпром» поставил под угрозу финансы России
Фото: ТАСС
Компания «Газпром» может снизить уровень дивидендов по итогам 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсант».
38,37% акций «Газпрома», как сообщал «Рамблер», принадлежит властям России. В 2019 году компания сменила дивидендную политику — перешла на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Переход на нее — поэтапный. По итогам 2019-го «Газпром» должен был выплатить акционерам не менее 30% от прибыли и выполнила свои обязательства. По итогам 2020-го он должен выплатить им не менее 40% от прибыли.
При этом совет директоров компании имеет право уменьшить уровень выплат, если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) превысит 2,5 по итогам года.

«По итогам 2020-го коэффициент чистый долг (скорректированный)/EBITDA превысит два», — заявили «Коммерсанту» собеседники в «Газпроме».

При этом они подчеркнули, что компания не намерена использовать это как формальный повод избежать выплаты дивидендов, а будет ориентироваться на свое финансовое положение при обсуждении размера дивидендов.
Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
Комментарии 120
Компании , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
К чему привела США массовая раздача денег
К чему привела США массовая раздача денег
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение