«Газпром» поставил под угрозу финансы России

38,37% акций «Газпрома», как сообщал «Рамблер», принадлежит властям России. В 2019 году компания сменила дивидендную политику — перешла на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Переход на нее — поэтапный. По итогам 2019-го «Газпром» должен был выплатить акционерам не менее 30% от прибыли и выполнила свои обязательства. По итогам 2020-го он должен выплатить им не менее 40% от прибыли.

При этом совет директоров компании имеет право уменьшить уровень выплат, если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) превысит 2,5 по итогам года.

«По итогам 2020-го коэффициент чистый долг (скорректированный)/EBITDA превысит два», — заявили «Коммерсанту» собеседники в «Газпроме».

При этом они подчеркнули, что компания не намерена использовать это как формальный повод избежать выплаты дивидендов, а будет ориентироваться на свое финансовое положение при обсуждении размера дивидендов.