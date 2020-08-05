Семья Керимова возглавила рейтинг богатейших людей РФ

Семья Сулеймана Керимова , владеющая золотодобытчиком "Полюс", впервые заняла первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

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По данным ресурса, состояние семьи Керимова выросло за день (5 августа - прим. ТАСС) на $1,7 млрд, до $24.8 млрд.

"Своим взлетом на вершину рейтинга Forbes семья Керимова обязана росту котировок "Полюса". С начала торгов 5 августа бумаги подорожали почти на 4% и на 13:00 мск торгуются по 18 130 рублей за бумагу. А с начала года компания подорожала почти в два с половиной раза. Золото за это же время подорожало на 34% - с $1 521 за унцию до $2 043", - сообщает Forbes.

По данным на 14:35 мск акции "Полюса" на Московской бирже растут на 4,08% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 18 тыс. 98 рублей за акцию.