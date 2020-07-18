Дожить до осени: 83,7% российских компаний ждут разорения

14 июля в Уфе на Международный форум «Защита БИЗНЕСА: G2B. Эволюция партнерства» собрались политики, предприниматели, уполномоченные по правам предпринимателей. Тема обсуждения актуальна: как помочь отечественному малому и среднему бизнесу справляться с административным давлением. Но, конечно, был поднят вопрос и о последствиях пандемии коронавируса для предпринимателей. Ведь во время действия ограничений, вызванных борьбой с пандемией, российскому бизнесу пришлось столкнуться с целым рядом проблем.

Даже бизнес-омбудсмен признал недостаточность мер по помощи предпринимателям

Власть очень много говорила и говорит о поддержке малого и среднего бизнеса. Однако так ли это на самом деле? Ведь если задуматься, то предложенные в разгар пандемии меры поддержки — от моратория на банкротства до выплаты беспроцентных субсидий далеко не для всех бизнесов стали спасительной соломинкой. Например, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов назвал самую популярную форму поддержки — это безвозмездные субсидии малому и среднему бизнесу на выплату заработных плат сотрудников.

На каждого сотрудника в апреле и мае 2020 г. субъекты малого и среднего бизнеса получили по минимальному размеру оплаты труда, но только при условии сохранения занятости на уровне 90%. Однако результаты мониторинга показывают: несмотря на эти меры поддержки, 83,7% опрошенных субъектов малого и среднего бизнеса оценивают свое положение негативно. И в этом нет ничего удивительного: многие бизнесы из-за ограничительных мер оказались просто на грани прекращения своего существования.

Кстати, и сам Титов, признавая поддержку бизнеса важной, все же отметил ее недостаточность. Ведь целый ряд отраслей, в действительности пострадавших от ограничений, в число получателей помощи от государства не попал. Это особенно печально, учитывая тот сокрушительный ущерб, которые многие отрасли российской экономики получили вследствие пандемии и связанных с ней ограничений.

Мораторий на банкротство российский бизнес не спасет

В экспертном сообществе считают многие меры по поддержке бизнеса, анонсированные российскими властями, малоэффективными.

Адвокат Виталий Ревзин рассказывает:

— Вот давайте посмотрим: государство вводит мораторий на банкротства, но действует этот мораторий только до осени, а потом? По долгам платить все равно придется, и мы станем свидетелями того, как российские суды с осени 2020 года начнут принимать множество заявлений о банкротстве тех или иных компаний.

«СП»: — То есть, Вы считаете мораторий на банкротства не особо эффективной мерой?

— Мораторий это лишь временное приостановление процедуры банкротства, но как раз к осени многие пострадавшие бизнесы окончательно «съедят» те запасы, которые у них были, увеличатся кредитные задолженности, долги по заработной плате. Этот вопрос не решается. Также не решается и проблема малого бизнеса: можно себе представить, в какие долги режим самоизоляции загнал мелкие кафе, парикмахерские, салоны красоты. А чего стоит такая мера как беспроцентный кредит на выплату заработной платы сотрудникам? Ведь отдавать кредит все равно придется и поэтому многие компании уже отказались пользоваться такой мерой.

«СП»: — Какой бизнес пострадал больше всего на Ваш взгляд?

— В первую очередь, это малый бизнес, который не имеет ресурса административной поддержки государства и не обладает значительными средствами. Это, конечно, проблема не только нашей страны, но в других странах меры поддержки малого бизнеса оказываются более эффективными. Давайте посмотрим на самые пострадавшие сегменты: туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, сфера услуг и индустрия красоты, индустрия досуга и развлечений. Все эти бизнесы оказались просто на грани разорения, особенно если речь идет не о каких-то крупных игроках, а об условных индивидуальных предпринимателях с одним — двумя кафе или салонами красоты.

«СП»: — Что государству стоило бы делать, чтобы вытащить бизнес из ямы и почему оно этого не делает?

— В первую очередь, это финансовое субсидирование. Только прямая финансовая помощь способна помочь предпринимателям удержаться на плаву. Но у нас в стране отношение к бизнесу такое, что предприниматель априори богатый, которому помогать деньгами не следует. При этом интересно, что как раз крупнейшим бизнесам, с многомиллиардными оборотами, государство помогает как стратегическим, а вот малый бизнес получает дотации в размере 12 тысяч рублей на одного сотрудника за апрель и май, чтобы выплатить зарплаты. Не могу сказать, что это — достаточная помощь.

Положение самозанятых, которых так рекламировали, еще интереснее: они получили налоговый капитал на уплату налогов, но вот на арендные платежи, к примеру, дотаций нет, да и просто без дохода самозанятой, извиняюсь, с голоду будет помирать. Кстати, значительная часть компаний, работающих в пострадавших областях, помощи так и не получила по сугубо бюрократическим причинам — код ОКВЭД отсутствует в списке пострадавших отраслей.

«СП»: — Какие перспективы у отечественного бизнеса до конца 2020 года?

— Я предсказываю, во-первых, значительное увеличение количества банкротств компаний и индивидуальных предпринимателей в конце 2020 года. Как раз истечет срок моратория на банкротства и если власть его не продлит, то бизнесы начнут «валиться» один за другим. Во-вторых, это сокращение расходов на ведение бизнеса, в том числе на заработные платы сотрудникам. Естественно, что это станет проблемой не только бизнеса, но и страны в целом, поскольку снижение зарплат, увольнения людей обладают негативным значением для экономики: упадет покупательная способность населения, будет меньше спрос на товары и услуги, маргинализация части работников наиболее пострадавших сфер также не исключается