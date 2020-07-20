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Компании из Малайзии обошли Tesla 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Компании из Малайзии обошли Tesla
Фото: РИА Новости
Стоимость акций производителей латексных перчаток из Малайзии Supermax и Top Glove с начала года на фоне пандемии коронавируса выросла на 1000 и 389 процентов соответственно. По этому показателю они обошли даже акции американского автопроизводителя Tesla, чей рост за тот же период достиг 259 процентов, пишет Bloomberg.
Еще одна малайзийская компания Kossan Rubber, также выпускающая перчатки, подорожала на 225 процентов. Такая динамика не имеет аналогов в стране. С января три ведущих производителя стали дороже на 26 миллиардов долларов.
В результате десятая часть всех долларов, вложенных в экономику Малайзии, в настоящее работает на производство перчаток. Компании вскоре попадут в ключевые индексы, за которыми следят международные инвесторы.
Управляющий фондами Northcape Capital Ltd. Росс Кэмерон отметил, что их перспективы с точки зрения рынка выглядят даже надежнее, чем Tesla, поскольку в целом сектор остается недооцененным. По его мнению, в следующем году предприятия этой отрасли в совокупности подорожают более чем в два раза.
К тому же мнению склоняются фонды Northcape и Samsung Asset Management, которые увеличили вложения в производителей латексных перчаток. Проблемой, отмечает издание, может стать только более быстрая, чем ожидалась, разработка вакцины от коронавируса.
На Малайзию приходится около 65 процентов мировых поставок латексных перчаток. Такая ситуация связана со вспышкой ВИЧ-инфекции в 1980-х годах. В последнее время двое владельцев производителей на фоне впечатляющего роста собственных акций стали долларовыми миллиардерами. Последним оказался основатель Supermax Corp. Тай Ким Сим.
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Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Bloomberg
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