Суд продлил банкротство «Татфондбанка» 

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Арбитражный суд Татарстана принял решение продлить еще на полгода процедуру банкротства "Татфондбанка" . Новое заседание по вопросу признания банка несостоятельным назначено на 14 января 2021 года.

Резолютивная часть решения суда объявлена 15 июля, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, что 13 июля суд продлил арест бывшего главы ТФБ Роберта Мусина, которого обвиняют в превышении полномочий, повлекшем крах одного из главных банков республики.

Ранее было возбуждено новое уголовное дело по банкротству банка, согласно которому руководство вывело из кредитной организации более 40 млрд рублей.