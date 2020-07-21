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В Китае открывается Российская торговая компания 

Российская Газета 1 час назад
В Китае открывается Российская торговая компания
Фото: РИА Новости
Новый элемент поддержки российского экспорта появится в Китае: ВЭБ.РФ совместно с Российским экспортным центром открывают Российскую торговую компанию (РТК) "Хуа Но Э Сян", которая будет помогать российским компаниям выйти на китайский рынок.
РТК, название которой переводится как "Россия парит в согласии с Китаем" (что соответствует правилам китайского нейминга), будет консультировать экспортеров, выступать агентом по широкому кругу вопросов (от транспортно-логистического обслуживания до организации бизнеса в Китае), входить в акционерные капиталы других кампаний и многое другое.
Услуги будут платными, говорится в релизе ВЭБ.РФ, однако будет действовать принцип "оплаты за результат": вознаграждение РТК получит только, если ее клиент успешно выйдет на местный рынок.
"Плата за услуги для нас — это практическое измерение ценности самой услуги и признание эффективности нашей работы, а принцип оплаты только в случае успеха — честный и безрисковый для экспортера формат", — прокомментировал Андрей Шаров, генеральный директор ВЭБ Азия Лимитед, генеральный представитель РЭЦ в АТР, назначенный председателем совета директоров РТК.
У компании уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве с рядом российских поставщиков и китайскими импортерами в Пекине, Шанхае, провинциях Гуандун, Хэйлунцзян и Сычуань.
Это пилотный проект, уточняют в ВЭБ.РФ. В случае успеха он будет масштабирован и на другие страны.
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Компании , Андрей Шаров , ВЭБ
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