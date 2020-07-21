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Россиянам пообещали новую выплату 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Учредители предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций до 15 августа могут получить субсидию размером более 15 тысяч рублей.
Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
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По данным издания, на помощь от государства с 15 июля могут претендовать организации, которые работают непосредственно с людьми и тратят деньги на покупку дезинфицирующих средств и проведение профилактических мероприятий. В том числе, кафе, небольшие гостиницы, предприятия в сфере бытовых услуг, а также организаций дополнительного образования.
«15 тысяч рублей будет выделено на компанию и по 6,5 тысячи на каждого работника. Индивидуальный предприниматель, работающий без коллектива, сможет рассчитывать лишь на 15 тысяч рублей», — отмечается в статье.
При этом для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в налоговую службу.
Как писал «Рамблер», ранее правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом России Владимиром Путиным. С 1 июня россияне смогут получить единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.
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Компании , Видео , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба
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