Учредители предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций до 15 августа могут получить субсидию размером более 15 тысяч рублей.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным издания, на помощь от государства с 15 июля могут претендовать организации, которые работают непосредственно с людьми и тратят деньги на покупку дезинфицирующих средств и проведение профилактических мероприятий. В том числе, кафе, небольшие гостиницы, предприятия в сфере бытовых услуг, а также организаций дополнительного образования.

«15 тысяч рублей будет выделено на компанию и по 6,5 тысячи на каждого работника. Индивидуальный предприниматель, работающий без коллектива, сможет рассчитывать лишь на 15 тысяч рублей», — отмечается в статье.

При этом для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в налоговую службу