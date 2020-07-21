Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира 

Бизнесмен Илон Маск вошел в топ-пять самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla оценили в 74,2 миллиарда долларов.

Как сообщает в своих новостях Forbes, еще в середине марта Маск находился на 31 строчке в рейтинге миллиардеров. С тех пор его состояние увеличилось почти в три раза. В частности, акции компании Tesla в течение года выросли на 300 процентов.