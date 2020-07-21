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ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний 

ТАСС 1 час назад
ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
Фото: ТАСС
Банк России приказом от 20 июля 2020 года отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования у АО СК "Железнодорожный страховой фонд" и ООО "Компания промышленно-торгового страхования". Об этом говорится в материалах регулятора.
Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.
"Железнодорожный страховой фонд" основан в 1993 году. Банк России выдал компании лицензии на осуществление страховой деятельности в октябре 2015 года. Специализируется на осуществлении добровольного имущественного и личного страхования. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков.
"Компания промышленно-торгового страхования" получила лицензии ЦБ на осуществление страховой деятельности в сентябре 2015 года. Специализируется на добровольном имущественном и личном страховании. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков.
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Комментарии
Компании , Центральный банк России
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