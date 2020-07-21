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Чистая прибыль Coca-Cola в I полугодии выросла на 6% 

Прайм 14 минут назад
Чистая прибыль Coca-Cola выросла на 6%
Фото: Reuters
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2020 года (завершилось 26 июня) увеличилась на 6% в годовом выражении и составила 4,554 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила 1,05 доллара против 1 доллара годом ранее. Операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении снизилась при этом на 16%, до 15,751 миллиарда долларов.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам второго квартала упала на 32% и составила 1,779 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за этот же период составила 0,41 доллара против 0,61 доллара годом ранее, скорректированный показатель составил 0,42 доллара при прогнозе в 0,4 доллара. Операционная выручка уменьшилась на 28%, до 7,15 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 7,2 миллиарда.
Coca-Cola сообщает, что ее доля на рынке безалкогольных готовых к употреблению напитков (NARTD) сократилась. Показатель по продажам улучшился за последние месяцы — с падения почти на 25% в апреле до снижения на 10% в июне, а с начала июля продажи уменьшились на 4-6%, говорится в релизе.
Компания отмечает, что не может дать прогноза показателей на весь год из-за продолжающегося распространения коронавируса в мире и связанной с ним неопределенности.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.
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Компании , Coca-Cola
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