ЦБ оставил без лицензий два банка за утро

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По величине активов петербургская кредитная организация занимала 357-е место в российской банковской системе, о чем свидетельствуют данные на начало лета.

Ранее утром стало известно, что Центробанк РФ отозвал лицензию у столичного«Народного банка», занимавшего в системе 287-е место.

Напомним, 17 июля ЦБ лишил «Проминвестбанк» лицензии в рамках просьбы акционеров банка, которые ходатайствовали о добровольной ликвидации.