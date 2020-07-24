ЦБ оставил без лицензий два банка за утро

Банк России лишил лицензии банк «Невастройинвест», сообщила пресс-служба регулятора в пятницу, 24 июля.
По величине активов петербургская кредитная организация занимала 357-е место в российской банковской системе, о чем свидетельствуют данные на начало лета.
Ранее утром стало известно, что Центробанк РФ отозвал лицензию у столичного«Народного банка», занимавшего в системе 287-е место.
Напомним, 17 июля ЦБ лишил «Проминвестбанк» лицензии в рамках просьбы акционеров банка, которые ходатайствовали о добровольной ликвидации.
В тот же день лицензия была отозвана у другой московской кредитной организации — банка «Кузнецкий мост». Его акционеры также обратились в Банк России с просьбой ликвидации.