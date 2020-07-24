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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» 

Вечерняя Москва и ещё 14 33 минуты назад
ЦБ оставил без лицензий два банка за утро
Фото: РИА Новости
Банк России лишил лицензии банк «Невастройинвест», сообщила пресс-служба регулятора в пятницу, 24 июля.
По величине активов петербургская кредитная организация занимала 357-е место в российской банковской системе, о чем свидетельствуют данные на начало лета.
Ранее утром стало известно, что Центробанк РФ отозвал лицензию у столичного«Народного банка», занимавшего в системе 287-е место.
Напомним, 17 июля ЦБ лишил «Проминвестбанк» лицензии в рамках просьбы акционеров банка, которые ходатайствовали о добровольной ликвидации.
В тот же день лицензия была отозвана у другой московской кредитной организации — банка «Кузнецкий мост». Его акционеры также обратились в Банк России с просьбой ликвидации.
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Компании , Личный счет , Банк "Кузнецкий мост" , Невастройинвест , Проминвестбанк , Центральный банк России
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