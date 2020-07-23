Владельцы «Шоколадницы» разделят активы

На фоне масштабного кризиса на ресторанном рынке владельцы ГК «Шоколадница" Александр Колобов и Симан Поваренкин решили поделить активы, которые включают также сети „Кофе Хауз“, „Ваби Саби“, кейтеринговую компанию и партнерские точки, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Раздел будет происходить по блокам: в один войдут собственные заведения сетей „Шоколадница“, „Кофе Хауз“ и „Ваби Саби“, в другой — точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, которые группа развивает по франшизе. Третий блок — компания ArenaFoodsCatering.

Пандемия усугубила желание разделить активы, указывает собеседник издания. Гендиректор „Infoline-Аналитики“ Михаил Бурмистров оценивает бизнес „Шоколадницы“, „Кофе Хауз“ и „Ваби Саби“ на февраль этого года минимум в 4 млрд руб. Партнерские точки и ArenaFoodsCatering, по его словам, могут совместно стоить от 1 млрд руб. Однако в текущей ситуации кризиса при разделении активов стоит ожидать минимальную денежную составляющую, полагает он.

Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что разделение активов „Шоколадницы“ может негативно сказаться на темпах развития собственной сети группы в границах Москвы, но вряд ли отразится на точках, работающих по франшизе. По собственным данным, в „Шоколадницу“ входит более 200 ресторанов, а выручка группы в 2019 году была 18 млрд руб. без НДС.

Ранее сообщалось, что „Шоколадница“ планирует закрыть половину своих кофеен из-за кризиса. В первую очередь компания откажется от точек в тех местах, где нет льгот по аренде.