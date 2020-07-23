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В Чечне построят сеть солнечных электростанций 

ИА Regnum 3 часа назад
В Чечне построят сеть солнечных электростанций
Фото: ТАСС
Власти Чечни намерены реализовывать в республике инновационные проекты по производству электроэнергии. Одним из них станет комплекс таких солнечных электростанций «Наурская СЭС». Его строительство начнется в ближайшее время, пишет ИА «Чечня Сегодня».
Это будет пилотный проект, который реализуют совместно с компанией «Авелар Солар Технолоджи». Мощность электростанции в станице Наурской составит до 5 МВт. Уже объявлен тендер для строительных компаний, которые построят комплекс «под ключ». Максимальная цена контракта составляет 550 млн рублей, сообщил заместитель директора департамента энергетики минпромэнерго ЧР Абу-Супьян Сулейманов.
По его словам, строительство солнечных электростанций является одним из приоритетных направлений развития энергетического комплекса Чечни. Проект входит в стратегию социально-экономического развития региона до 2025 года.
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