«Роснефть» нашла масштабное месторождение нефти

Компания "РН-Ванкор", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть" , открыла новое месторождение на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Извлекаемые запасы Новоогненного месторождения поставлены на государственный баланс и составляют более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд м3 газа.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2022". Компания взяла на себя обязательства восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Новое месторождение было открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта "Восток Ойл" — крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в "Восток Ойл", на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти.

Сотрудники геологического подразделения Компании провели сейсморазведочные работы методом 2D в объеме 600 пог. км, успешно завершили работы по интенсификации притока нефти в поисково-оценочной скважине с помощью операции гидравлического разрыва пласта (ГРП).

В настоящее время силами корпоративных НИПИ выполняется проектная документации для доразведки Новоогненного месторождения и подготовке его ко вводу в промышленную разработку.

Благодаря проводимым масштабным геологоразведочным работам на лицензионных участках предприятия ресурсный потенциал Ванкорского проекта увеличился более чем в два раза с начала промышленной добычи в 2009 году. Запасы нефти выросли на 20%, газа — на 54%.

Кроме Новоогненного месторождения ранее геологи "РН-Ванкор" открыли Байкаловское, Ичемминское и Горчинское месторождения. "РН-Ванкор" ведет геологоразведочные работы на 38 лицензионных участках, расположенных на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе.