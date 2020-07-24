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Moody's повысило рейтинг Tesla 

Прайм 41 минуту назад
Moody's повысило рейтинг Tesla
Фото: globallookpress.com
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило корпоративный рейтинг американской компании Tesla до "B2" с "B3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании также повышен — до "B3" с "Caa1".
"Повышение рейтинга отражает устойчивые позиции Tesla в автомобильной промышленности в качестве специализированного производителя… аккумуляторных электрических автомобилей (BEV)", — говорится в сообщении агентства.
Однако агентство отмечает, что сохранение этих позиций в секторе BEV перед лицом возникающих вызовов в области конкурентоспособности будет зависеть от прогресса Tesla в области эффективности производства и разработки продуктов для достижения еще более широкого признания клиентов при доступной цене.
Рейтинги также учитывают достижения Tesla и ожидания увеличения финансовой стабильности в будущем с относительно высокой маржой, хотя в течение некоторого времени сохранятся высокое соотношение заемных средств к собственным и значительные инвестиционные потребности, полагают эксперты.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
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Комментарии
Компании , Tesla Motors , Moody's
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