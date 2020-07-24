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ЦБ за день отозвал лицензию у четырех банков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Центробанк (ЦБ) приказом от 24 июля 2020 года аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у абаканского ООО КБ «Центрально-Азиатский», московского банка «Ресурс-траст», а также у «Невастройинвеста» и «Народного банка», говорится в сообщении регулятора.
В сообщении на сайте ЦБ указывается, что основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ «Центрально-Азиатский» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.
ЦБ примет историческое решение
В случае с банком «Ресурс-траст» основанием послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.
Ранее в пятницу сообщалось, что ЦБ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» (Санкт-Петербург) и московского «Народного банка».
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Комментарии 1
Компании , Видео , АКБ "Ресурс-Траст" , Невастройинвест , КБ "Центрально-Азиатский" , Центральный банк России
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