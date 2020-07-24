В сообщении на сайте ЦБ указывается, что основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ «Центрально-Азиатский» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

В случае с банком «Ресурс-траст» основанием послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

Ранее в пятницу сообщалось, что ЦБ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» (Санкт-Петербург) и московского «Народного банка».