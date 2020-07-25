Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.65
$
71.82
83.26
83.32
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.21
81.23
Индексы и котировки Brent
43.77
+0.05 Золото
1900.97
–0.09 РТС
1261.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.07
1.1656
+0.0355
10.07
1.1301
21.07
13.07
29.06

Работодателям возместят расходы на маски и тесты за счёт страховых взносов 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Работодателям возместят расходы на маски и тесты
Фото: globallookpress.com
Работодателям возместят расходы на медицинские маски, термометры, санитайзеры, бахилы, дезинфицирующие средства, тесты на COVID-19 и другие траты на санитарные меры предосторожности от коронавирусной инфекции за счёт страховых отчислений.
Однако размер компенсации покроет лишь часть расходов в размере 20% страховых взносов, сообщает «Коммерсант».
Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год, — привели слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в издании.
Кроме того, в перечень средств по борьбе с коронавирусом вошли одноразовые халаты и противочумные костюмы.
Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление о финансовом обеспечении мер в территориальный орган Фонда социального страхования. Срок подачи заявление продлён до 1 октября 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, руководитель управления электроэнергетики «ВТБ Капитала» Владимир Скляр разъяснил, как подсчитать затраты на дистанционной работе для компенсации. Он сообщил, что дополнительные затраты на электричество переведённых на дистанционную работу сотрудников можно рассчитать, ориентируясь на многолетний средний уровень потребления, или установить стандартизированную норму, согласно которой работодатель будет возмещать расходы коллектива.
Видео дня. Расходы по страхованию ипотеки возложат на банки
News.ru: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест» ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест» Natura Siberica заявила о возможном закрытии своих магазинов Natura Siberica заявила о возможном закрытии своих магазинов «Газпром нефть» переведёт управление в цифровой формат к 2025 году «Газпром нефть» переведёт управление в цифровой формат к 2025 году
Комментарии
Компании , Антон Котяков , Владимир Скляр , Фонд социального страхования РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждут войны за воду и голод»
«Россию ждут войны за воду и голод»
России угрожает потребительский кризис
России угрожает потребительский кризис
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
В России снова могут поднять пенсионный возраст
В России снова могут поднять пенсионный возраст
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение