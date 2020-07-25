Работодателям возместят расходы на маски и тесты

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Работодателям возместят расходы на медицинские маски, термометры, санитайзеры, бахилы, дезинфицирующие средства, тесты на COVID-19 и другие траты на санитарные меры предосторожности от коронавирусной инфекции за счёт страховых отчислений.

Однако размер компенсации покроет лишь часть расходов в размере 20% страховых взносов, сообщает «Коммерсант».

Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год, — привели слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в издании.

Кроме того, в перечень средств по борьбе с коронавирусом вошли одноразовые халаты и противочумные костюмы.

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление о финансовом обеспечении мер в территориальный орган Фонда социального страхования . Срок подачи заявление продлён до 1 октября 2020 года.