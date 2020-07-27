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СК рассказал о самой популярной в России схеме ухода от уплаты налогов 

Прайм и ещё 2 4 часа назад
Раскрыта популярная схема ухода от налогов в России
Фото: ТАСС
Чаще всего в России для ухода от уплаты налогов используют схему искусственного документооборота, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
"В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России — это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот", — сообщила Леоненко.
По ее словам, "таким образом завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону".
"Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС", — добавила Леоненко.
"А так как налогоплательщик фактически не нёс расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и соответственно не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета", — заключила генерал-полковник.
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Комментарии
Компании , Елена Леоненко , СКР , РИА Новости
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