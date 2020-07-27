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«Лукойл» приобретет 40% в нефтяном проекте в Сенегале 

Rambler News Service и ещё 3 1 час назад
«Лукойл» приобретет 40% в нефтяном проекте в Сенегале
Фото: ТАСС
Компания «Лукойл» заключила соглашение с Cairn Energy о приобретении доли в 40% в проекте RSSD в Сенегале, сообщает пресс-служба компании.
«Сумма сделки составляет 300 миллионов долларов США с оплатой денежными средствами. Кроме того, соглашение предусматривает возможную выплату бонуса в адрес Cairn Energy в размере до 100 миллионов долларов США после начала добычи. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение правительством Республики Сенегал», — говорится в сообщении компании.
Суммарная площадь блоков, которые входят в проект, составляет 2212 кв. км. Сами блоки расположены на глубоководном шельфе Сенегала в 80 км от берега, глубина моря в этом райне составляет от 800 до 2175 метров. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN.
«По месторождению Sangomar в начале 2020 года принято окончательное инвестиционное решение (FID) и начаты работы по его обустройству. По оценкам компании, извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год», — добавили в «Лукойл».
Проект RSSD реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры — компания FAR (15%) и государственная компания Petrosen (10%).
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Компании , Лукойл
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