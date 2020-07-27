«Лукойл» приобретет 40% в нефтяном проекте в Сенегале 

Компания «Лукойл» заключила соглашение с Cairn Energy о приобретении доли в 40% в проекте RSSD в Сенегале, сообщает пресс-служба компании.

«Сумма сделки составляет 300 миллионов долларов США с оплатой денежными средствами. Кроме того, соглашение предусматривает возможную выплату бонуса в адрес Cairn Energy в размере до 100 миллионов долларов США после начала добычи. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение правительством Республики Сенегал», — говорится в сообщении компании.

Суммарная площадь блоков, которые входят в проект, составляет 2212 кв. км. Сами блоки расположены на глубоководном шельфе Сенегала в 80 км от берега, глубина моря в этом райне составляет от 800 до 2175 метров. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN.

«По месторождению Sangomar в начале 2020 года принято окончательное инвестиционное решение (FID) и начаты работы по его обустройству. По оценкам компании, извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год», — добавили в «Лукойл».

Проект RSSD реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры — компания FAR (15%) и государственная компания Petrosen (10%).