США угрожают немецким подрядчикам «Севпотока-2»

США жаждут окончательно похоронить «Северный поток — 2» и прибегают к угрозам. По информации Die Welt, Госдеп провел с европейскими компаниями переговоры по видеосвязи и разъяснил им последствия участия в проекте. Это не просто вмешательство в дела Европы, а атака на ее безопасность, заявляют немецкие политики.

Правительство США существенно увеличило давление на неоднозначный российский трубопроводный проект «Северный поток — 2». Неопределенные ранее угрозы санкций против европейских подрядчиков и финансистов газопровода, ведущего из Санкт-Петербурга в немецкий Лубмин, на прошлой неделе были конкретизированы, расширены и введены в действие с 15 июля. И на этом Вашингтон не остановился.

По информации Die Welt, Госдепартамент непосредственно после этого провел с немецкими и европейскими компаниями отдельные переговоры по видеосвязи и разъяснил им далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте. Как говорится в экономических кругах, немецкие менеджеры на спешно назначенных на эту неделю переговорах общались с 12 представителями трех министерств США — Госдепа, министерства финансов министерства энергетики . Им надо было в том числе объяснить, какие еще работы по их договорам по трубопроводу необходимо провести. Представители США «в дружеском тоне очень ясно дали понять, что намерены не дать достроить трубопровод, — сообщил наблюдатель. — Я считаю, что угроза очень и очень серьезная».

Сами компании, в том числе технический оператор, а также крупные энергетические концерны, такие как Uniper, Wintershall Dea и Shell , отказались давать комментарии Die Welt. И официально угрозы нацеливались в основном на неизвестных поставщиков. В министерстве иностранных дел в Берлине сообщили: «Министерству известно о том, что американская сторона ведет переговоры с немецкими компаниями, чтобы разъяснить принципы реализации закона CAATSA». C компаниями поддерживается контакт, подчеркнули в ведомстве.

Эти действия могут обострить трансатлантические противоречия. Немецкие представители экономики и европейские парламентарии требуют ответной реакции Берлина и Брюсселя. Они считают американское вмешательство недопустимым покушением на немецкий и европейский суверенитет. Руководитель парламентской группы ХДС/ХСС в Европарламенте Маркус Пипер видит в угрозах санкций «однозначное нарушение всего, что мы понимаем под торговым правом».

Дело в том, что компаниям грозит полное исключение с рынка США, их сотрудникам запрещается въезд в страну, а местные банки отключаются от всех финансовых инструментов, которые находятся под влиянием американского регулирования. В общей сложности двенадцать санкционных опций отображены в CAATSA, пар. 235. Госсекретарь Майк Помпео на прошлой неделе обобщил, как все это затронет бизнес: «Уходите сейчас или пеняйте на себя».

Представитель посольства США в Берлине подчеркнул, что этого следовало ожидать.

«США четко и многократно указывали на угрозу, которую представляет собой проект «Северный поток — 2" для общих интересов безопасности Европы, — было сказано в ответ на запрос Die Welt. — Тем более ясно должно быть: даже если мы не введем санкции сейчас, компании должны знать, что связи с „Северным потоком — 2" в будущем для них рискованны“.

Наблюдатели переговоров исходят из того, что угроза санкций может иметь воздействие, сопоставимое с самими санкциями.

»Даже компании, не представленные на американском рынке, могут столкнуться с проблемами с местными банками, которые, конечно, не захотят рисковать потерять все контакты с США», — говорит Саша Ломанн, занимающийся этими вопросами в исследовательской группе «Америка» фонда «Наука и политика».

Не исключено, что часть компаний откажутся от участия в оставшихся работах. Из 1230 км трубопровода не достроено только порядка 160 км. Учитывая строительные расходы в размере около 8 миллиардов евро, этот проект может стать одним из крупнейших инвестиционных провалов в мире.

Принадлежащая российскому концерну «Газпром» проектная компания Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском Цуге не стала в пятницу комментировать вопрос, отказались ли уже подрядчики от сотрудничества из-за угроз со стороны США. По данным «дочки» Газпрома, санкции США, «если они будут приняты, могут напрямую затронуть свыше 120 компаний из более двенадцати европейских стран».

Среди инвесторов проекта «Северный поток — 2» — энергетические концерны Engie из Франции, ОMV из Австрии, нидерландско-британский Shell, а также Uniper и Wintershall Dea из Германии. Каждый из них инвестировал в строительство трубопровода от 700 до 1 миллиарда евро. Приведут ли и эти ранние финансовые вложения к санкциям, по расплывчатым американским правилам не совсем понятно.

«Мы исходим из того, что сегодняшние инвестиции в «Северный поток — 2» подпадают под новые нормы, а те, которые были сделаны до 15 июля, — нет», — заявили в энергетическом концерне Uniper.

Вместе с тем эксперты федерального правительства предостерегают, что «и продолжение обслуживания имеющихся кредитных и финансовых договоров» попадает под определение американского закона. Uniper «с сожалением констатирует, что США с объявленной переработкой директив CAATSA продолжают подрывать инфраструктурный проект, важный для энергетической безопасности Европы». Это «вмешательство в европейский суверенитет».

По сути, любой, кто после 15 июля участвует в финансировании, строительстве, укладке труб или других работах в рамках проекта, может попасть под санкции, если не докажет, что прекращает деятельность в связи с газопроводом. Дальнейшая защита по старому договору не предоставляется.

Компания по оказанию промышленных услуг DNV GL (Germanischer Lloyd) выполняет заказ Nord Stream 2 AG по проверке технической интеграции системы трубопровода. Занимается ли она еще этим заказом, из комментария компании не ясно: «DNV GL следует всем действующим соглашениям, законам и торговым договорам».

Если санкции США будут успешными, они «уничтожат инвестиции в энергетическую инфраструктуру ЕС на 12 миллиардов евро», заявил представитель «Северного потока — 2». Ведь помимо расходов в размере 8 миллиардов евро на сам трубопровод еще почти 4 миллиарда пошли на связанную с ним инфраструктуру, в том числе газопровод EUGAL, по которому часть российского газа должна пойти из пункта приема у Грайфсвальда в сторону Чехии.

В конце прошлого года Вашингтон уже заставил швейцарскую компанию Allseas, оператора судна-трубоукладчика, немедленно прекратить работу. Газпром направил к месту строительства собственное спецсудно «Академик Черский», которое должно продолжить укладку труб. Но за счет расширения санкционного закона CAATSA США теперь атакуют проект и с другой стороны. Маловероятно, что Газпром сможет взять на себя все оставшиеся работы и услуги.

Федеральное правительство встало на защиту проекта, в том числе направив письмо американским сенаторам, которые выступали за санкции. С немецкой точки зрения, газопровод служит диверсификации импорта, в особенности учитывая, что европейская добыча газа в Нидерландах и в Северном море переживает спад. При помощи таких стимулов, как строительство терминалов СПГ на побережье Северного моря, федеральное правительство одновременно пытается принять в расчет и интересы США по экспорту газа. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на прошлой неделе раскритиковал конкретизацию санкционных угроз: «Правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, где и как мы будем брать энергию. Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне».

Немецким представителям экономики и европейским парламентариям этого недостаточно. Возникает новая печальная реальность, когда США без консультаций с федеральным правительством грозят немецким компаниям санкциями, отмечает Михаэль Хармс , руководитель Восточного комитета немецкой экономики.

«Если мы позволим третьим странам диктовать нам правила в нашей энергетической политике, это будет опасный прецедент — то же самое может послезавтра прийти в голову и китайцам».

Критические заявления, будто Германия покупкой газа финансирует российскую оружейную промышленность, «нечестная» и «граничит с фейковыми новостями», говорит Хармс. У США намного более высокий торговый дефицит с Россией, чем у Германии — в основном за счет американской нефти, но отчасти и закупок газа в России.

«Если речь о том, чтобы ослабить Россию и сократить доходы, у США для этого есть прекрасные возможности в собственной стране, — говорит Хармс. — Вместо этого принимаются санкционные законы — практически исключительно за счет Европы».

С точки зрения исследователя Ломанна, было бы неумно оказывать ответное давление только с немецкой стороны: «так мы вступили бы на скользкую дорожку». После санкций США сначала против Ирана, а теперь и против России все более важно, чтобы ЕС в международных торговых спорах разработал собственную позицию и утвердил ее, говорит Ломанн, имея в виду стремительное ухудшение отношений между США и Китаем. «Самое позднее когда немецкие компании под давлением США будут вытеснены из Китая, придется что-то делать — потому что тогда это будет жизненно важно».

Депутат Европейской народной партии Маркус Пипер считает, что недавнее расширение санкционного закона 2017 года поставит немецкие компании на одну ступень с Ираном. Игры заканчиваются. Германия и Европа должны «срочно разработать ответную стратегию», отметил политик.