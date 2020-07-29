«Газпром» лишился строителя «Северного потока-2» 

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. «Академик Черский» — единственный в России трубоукладчик, который обладает системой безъякорного (динамического) позиционирования. Ранее министр энергетики России Александр Новак упоминал, что это судно способно достроить «Северный поток — 2». В настоящее время «Академик Черский» стоит в логистической базе «Северного потока — 2» — немецком порту Мукран.

До начала 2020 года судно числилось в составе компании «Газпром флот». В июне сообщалось, что оно находится в собственности компании «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Она входила в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта, но отсутствует в списке аффилированных лиц по состоянию на 30 июня. Из квартального отчета «Газпрома» следует, что «Академик Черский» больше не принадлежит к группе.