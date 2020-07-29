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«Газпром» лишился строителя «Северного потока-2» 

Артём Кульша и ещё 13 14 минут назад
Компания «Газпром» перестала владеть судном «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает РБК.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. «Академик Черский» — единственный в России трубоукладчик, который обладает системой безъякорного (динамического) позиционирования. Ранее министр энергетики России Александр Новак упоминал, что это судно способно достроить «Северный поток — 2». В настоящее время «Академик Черский» стоит в логистической базе «Северного потока — 2» — немецком порту Мукран.
До начала 2020 года судно числилось в составе компании «Газпром флот». В июне сообщалось, что оно находится в собственности компании «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Она входила в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта, но отсутствует в списке аффилированных лиц по состоянию на 30 июня. Из квартального отчета «Газпрома» следует, что «Академик Черский» больше не принадлежит к группе.

«Также существует возможность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска», — отмечает РБК.

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Компании , Видео , Экономика , Александр Новак , Газпром
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