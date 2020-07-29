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Трубоукладчик «Академик Черский» больше не принадлежит «Газпрому» 

Российская Газета и ещё 4 54 минуты назад
«Газпром» лишился строителя «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Компания "Газпром" больше не является владельцем судна-трубоукладчика "Академик Черский", главного претендента на достройку газопровода "Северный поток-2". Новый владелец судна неизвестен.
"Академик Черский", единственный в России трубоукладчик с системой динамического позиционирования на борту, что удовлетворяет все жесткие технические требования Евросоюза о строительстве трубопроводов открытом море. До июня он числился на балансе "Газпром флота", но в начале лета сменил собственника и стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), который входил в группу "Газпром". В последнем списке аффилированных лиц газовой монополии от 30 июня этого года СТИФа и его владельцев уже нет. Впрочем, как сообщает РБК, существует возможность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска.
Теперь санкции США, даже в случае их ужесточения, при достройке российского газопровода "Академиком Черским" не должны затронуть "Газпром", как владельца судна. Риски все равно сохраняются, но в последней редакции поправок к оборонному бюджету США, санкционные ограничения касаются только владельцев судов, которые могут быть использованы для работ в Балтийском море, а также страховых и ремонтных компаний, предоставляющих им свои услуги. Сейчас эти поправки находятся на рассмотрении в Конгрессе США.
В конце прошлого года газопровод "Северный поток-2" уже не смогли завершить из-за санкций США. Под первые американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой труб на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.
Справка "РГ"
"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды, либо исключительные экономические зоны, России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 тысяч 300 километров труб, то есть 94% от общей протяженности газопровода.
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Комментарии 39
Компании , Экономика , Газпром , ЕС , Конгресс США
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