Бренд Facebook за год подешевел на 21%

Бренд социальной сети Facebook за год подешевел на 21%, замыкая, как и годом ранее, пятерку лидеров рейтинга 100 самых дорогих брендов мира, такую оценку приводит журнал Forbes по итогам рейтинга за 2020 год.

Google, Microsoft, В целом первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году — Apple Amazon и Facebook. При этом первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда. Самый ощутимый рост показал за год бренд Amazon — на 40%, стоимость бренда Microsoft выросла на 30%, Google — на 24%, Apple — на 17%.

Места с шестого по десятое в рейтинге заняли соответственно бренды Coca-Cola Disney , Samsung, Louis Vuitton , McDonald's. Практически все они увеличили свою стоимость за исключением Samsung, чей показатель упал на 5% за год.

При этом общая стоимость 100 самых дорогих брендов мира за год, по оценкам издания, выросла с 2,33 триллиона долларов до 2,54 триллиона долларов. При этом более половины из топ-100 расположены в США. Среди других наиболее широко представленных стран в рейтинге Япония — 6 брендов, Германия — 10 брендов, Франция — 9 брендов и Швейцария — 5 брендов.

Позиции нескольких брендов в ежегодном рейтинге заметно изменились. Так, бренд Visa поднялся с 25-го места на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Также ощутимо поднялся в рейтинге американский Walmart : компания перешла с 26-го на 19-е место. В то же время бренд Mercedes-Benz опустился с 17-го места на 23-е, а BMW — с 21-го на 27-е, американский банк Wells Fargo переместился с 42-го места на 69-е и KFC — опустился с 86-го места на 96-ое.

В рейтинге-2020 есть несколько новичков. В частности, в него вошли бренды Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. При этом бренды Nissan, Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg's, наоборот, покинули рейтинг.