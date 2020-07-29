Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»

Еще одно препятствие возникло на пути достройки российского газопровода «Северный поток — 2». Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить проект, перестало быть собственностью «Газпрома» . Не исключено, что газовая компания таким способом хочет защитить корабль от санкций США и в конце концов реализовать многострадальный проект.

Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», не вошел в новый список аффилированных лиц «Газпрома». Об этом в среду 29 июля сообщает РБК со ссылкой на квартальный отчет газового монополиста.

Отсутствие СТИФ в списке активов может означать, что фонд, возможно, больше не принадлежит «Газпрому».

Либо «Газпром» решил скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за рисков наложения санкций.

По состоянию на 31 марта СТИФ и, соответственно, судно «Академик Черский», входил в группу компаний «Газпрома».

При этом СТИФ остается действующим юридическим лицом, судя по данным единого государственного реестра юридических лиц. До 2015 года «Черский» принадлежал «Газпрому», потом стал собственностью СТИФ, следует из списка российского реестра судов.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Труба идет от побережья России по дну Балтийского моря до ФРГ. Строительство проекта было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США. К настоящему времени газопровод, как считается, построен на 93%.

Угроза безопасности США

Риск новых санкций более чем очевиден. Они могут быть наложены не только на компании, занятые в реализации проекта, но и на судно-трубоукладчик. Власти США ранее приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке российского газопровода «Северный поток — 2». В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела свои суда с места прокладывания трубы.

Сейчас фактически два судна могут достроить «Северный поток — 2». Это «Академик Черский», который прибыл ранее в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для газопровода.

Второй возможный подрядчик «Северного потока — 2» — это трубоукладочная баржа «Фортуна».

Но как сообщалось 8 июля, эта баржа вышла из порта Муркан и направилась в противоположную от недостроенного участка сторону. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов.

Строительство «Северного потока — 2» планировалось завершить еще в конце прошлого года. Сроки сдачи сдвинулись на неопределенное время после того, как Дания не дала согласие на укладку трубы в своей исключительной экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм. По экологическим соображениям, а позднее и по соображениям безопасности. Якобы на дне Балтики могут оставаться снаряды времен Второй мировой войны.

Но 6 июля Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG все-таки дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода «Северный поток — 2». В новом решении агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть трубопровода, проходящего через исключительную экономическую зону Дании, «находится за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ».

27 июля газета Die Welt сообщила, что дальнейшая прокладка труб «Северного потока — 2» невозможна из-за нереста трески в районе острова Борнхольм.

По словам автора статьи, в июле и августе на дне Балтийского моря близ острова Борнхольм происходит нерест трески, все работы в это время должны быть запрещены по экологическим соображениям.

Но Датское энергетическое агентство (ДЭА) не подтвердило эту информацию. «В связи с планированием строительных работ Nord Stream 2 AG будет стремиться избегать прокладки труб в зоне ограничения рыболовства, которая в этот период — с июля по август, когда нерестится треска, — известна как Борнхольмский бассейн. В течение вышеуказанного периода никакие интервенционные работы не допускаются. Это условие относится только к зоне ограничения рыболовства, которая известна как Борнхольмский бассейн. Nord Stream 2 AG завершил прокладку труб в этой зоне в декабре 2019 года, и это условие не относится к остальной части маршрута», — пояснил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

Новых препятствий для завершения строительства газопровода, как кажется, не предвидится.