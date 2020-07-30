В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции 

Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.

В 147-страничном докладе, подготовленном сенаторами Робом Портманом Томом Карпером на основании расследования, проведенного в течение двух лет, говорится, что законодателям удалось выявить покупки в США предметов искусства на сумму в 18 миллионов долларов фиктивными компаниями, якобы связанными с Ротенбергами.

Борис Ротенберг и его старший брат Аркадий попали под американские санкции в 2014 году.

"Похоже, что Ротенберги продолжали принимать активное участие на рынке искусства США, покупая предметы искусства более чем на 18 миллионов долларов в течение нескольких месяцев после введения санкций", — говорится в докладе.

В документе утверждается, что предприниматели обходили санкции путем перевода денег в подставные компании для инвестирования в ценные предметы искусства.

Для этого миллиардеры якобы использовали три подставные компании. При этом от их лица, как утверждается, выступал московский арт-дилер Григорий Бальцер.

Бальцер, имеющий паспорт США, использовал подставную компанию Steamort Limited, чтобы покупать предметы искусства для Ротенбергов, говорится в докладе. Таким образом, по данным авторов доклада, было приобретено не менее 16 картин.

Аукционные дома сообщили, что не видели в действиях Бальцера ничего странного. При этом в докладе утверждается, что средства на покупку предметов искусства на счет Бальцера поступали со счета одной из фиктивных компаний. Адвокат Бальцера отверг информацию, что тот когда-либо представлял Ротенбергов.