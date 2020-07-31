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Польша похвалилась рекордным заработком на «Газпроме» 

News.ru 20 минут назад
Польша похвалилась рекордным заработком на «Газпроме»
Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press
Польша оказалась в плюсах с уплаты рекордного в истории страны налога со средств, уплаченных «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Ни одна польская фирма до этого не передавала большую сумму налога в доход государства, рассказал в эфире местного ТВ председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский, пишет Лента.ру.
Размер налога составил $300 млн Российская компания перевела Польше $1,606 млрд штрафа, после чего Варшава ещё и вернула себе $90 млн На тот момент Квечиньский упомянул, что компания задолжала России за поставки газа в отдельные месяцы 2014 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» является «ключевым инструментом» РФ по усилению зависимости Европы от поставок российского газа. Об этом заявили в посольстве США в Германии и намекнули участвующим в проекте фирмам на возможные негативные последствия.
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Компании , Газпром , Lenta.ru
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