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В России нашли новый способ усложнить жизнь бизнесу 

Lenta.ru 2 часа назад
В России нашли новый способ усложнить жизнь бизнесу
Фото: РИА Новости
Правительство России подготовило объемный пакет поправок в Налоговый кодекс, одна из которых касается статуса уполномоченного представителя налогоплательщика, пишут «Ведомости».
В настоящее время ему достаточно иметь при себе доверенность с подписью генерального директора и печатью компании. В случае принятия поправок такие документы придется заверять у нотариуса или же использовать «электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя».
Эксперты отмечают, что таким образом власти попытались найти способ снизить число случаев мошенничества, когда преступники заключают сделки от имени компании с использованием подложных документов, печатей или подписей. В то же время изменения существенно усложнят жизнь бизнесу и выглядят во многом нелогичными.
Как указал директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Антон Степанов, для представления интересов компании в судах по-прежнему достаточно только подписи и печати. Чтобы заверить доверенность нотариально, к нотариусу должен прийти руководитель компании, который в это время может находиться командировке, в отпуске, отсутствовать по причине болезни или же быть занят.
Чтобы справиться с новыми требованиями, компаниям посоветовали заранее получить доверенности сразу на нескольких лиц с правом передоверия полномочий. Тогда сотрудники успеют решить вопросы в налоговой службе в отсутствии руководителя.
Другой радикальной поправкой станет новый формат подачи деклараций. Ведомство перестанет принимать документ, в котором содержатся арифметические ошибки или пробелы, даже если они возникли по невнимательности или же не по вине налогоплательщика. Для компаний такая ситуация чревата крупными штрафами при отсутствии реальных нарушений.
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Комментарии
Компании , Антон Степанов , Федеральная налоговая служба , Правительство РФ , Ведомости
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