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Акции Nokia внезапно взлетели 

Lenta.ru 1 час назад
Акции Nokia внезапно взлетели
Фото: globallookpress.com
Скорректированная операционная прибыль Nokia за второй квартал составила 423 миллиона евро, что превысило прогнозы аналитиков. Отчет о результатах появился на сайте компании. После его публикации акции компании внезапно взлетели на 13,9 процента, до 4,11 евро за штуку.
Чистая прибыль за период с апреля по июнь выросла на 22 процента и составила 316 миллионов евро (по сравнению с 258 миллионами за аналогичный период годом ранее). Продажи Nokia во втором квартале снизились на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом, составив 5,09 миллиарда евро. Это произошло из-за пандемии коронавируса и сокращения спроса в Китае, говорится в отчете.
В июне стало известно, что власти США задумались о возможном поглощении европейских Ericsson и Nokia американскими компаниями. Вашингтон готов предложить налоговые льготы или выделить господдержку предприятиям, согласившимся купить Ericsson и Nokia.
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Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика
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