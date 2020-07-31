Акции Nokia внезапно взлетели 

Скорректированная операционная прибыль Nokia за второй квартал составила 423 миллиона евро, что превысило прогнозы аналитиков. Отчет о результатах появился на сайте компании. После его публикации акции компании внезапно взлетели на 13,9 процента, до 4,11 евро за штуку.

Чистая прибыль за период с апреля по июнь выросла на 22 процента и составила 316 миллионов евро (по сравнению с 258 миллионами за аналогичный период годом ранее). Продажи Nokia во втором квартале снизились на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом, составив 5,09 миллиарда евро. Это произошло из-за пандемии коронавируса и сокращения спроса в Китае, говорится в отчете.

В июне стало известно, что власти США задумались о возможном поглощении европейских Ericsson и Nokia американскими компаниями. Вашингтон готов предложить налоговые льготы или выделить господдержку предприятиям, согласившимся купить Ericsson и Nokia.