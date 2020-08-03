«Газпром» оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году

"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд Об этом говорится в сообщении газового холдинга, опубликованного по итогам совета директоров.

"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", — говорится в сообщении.

Пр этом, исходя из рыночной стоимости, ориентировочная стоимость услуг по транспортировке газа через территорию Белоруссии в 2020 году должна составить $345 млн На совете директоров также было принято решение одобрить заключение "Газпромом" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 года к контракту от 12 декабря 2014 года на поставку газа в республику в 2015-2019 годах.

О переговорах по газу

В конце 2019 года РФ и Белоруссии удалось договориться только о порядке формирования цен на первые два месяца 2020 года. Протокол, который определяет порядок формирования цен в 2020 году, был подписан "Газпромом" и правительством Белоруссии в феврале. Как было объявлено по итогам встречи президентов стран Владимира Путина Александра Лукашенко , Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.

Ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из РФ с определением их корректного и справедливого уровня. Президент Лукашенко ранее заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не сегодняшние $127 за 1 тыс. куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце мая заявлял, что газовый холдинг готов начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга, который на тот момент оценивался в $165,57 млн В Минске тогда ответили, что Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ, есть разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.