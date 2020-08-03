Богатейшие россияне потеряли более $23 млрд

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С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на 23,1 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех потерял один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин , с начала года его состояние упало на 1,56 млрд долларов — до 26,5 млрд долларов. При этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI, передает РИА «Новости».

С пятого на четвертое место перешел Алишер Усманов , его капитал вырос на 1,91 млрд долларов и составил 18,6 млрд Пятое место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов , его капитал снизился на 2,1 млрд долларов — до 17,8 млрд долларов.

Шестую строчку занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов , его состояние с начала года упало на 5,18 млрд долларов и составило 17,1 млрд На седьмом месте оказался Роман Абрамович — его состояние с начала года упало на 894 млн долларов, до 15,5 млрд

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших граждан России за первое полугодие снизилось почти на 31,81 млрд долларов.