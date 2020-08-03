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Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Богатейшие россияне потеряли более $23 млрд
Фото: depositphotos.com
С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на 23,1 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Больше всех потерял один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года его состояние упало на 1,56 млрд долларов — до 26,5 млрд долларов. При этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI, передает РИА «Новости».
Второе место в рейтинге занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал за январь-июль сократился на 5,34 млрд долларов — до 19,2 млрд Следом идет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние сократилось на 2,77 млрд долларов — до 18,6 млрд долларов.
С пятого на четвертое место перешел Алишер Усманов, его капитал вырос на 1,91 млрд долларов и составил 18,6 млрд Пятое место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 2,1 млрд долларов — до 17,8 млрд долларов.
Шестую строчку занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 5,18 млрд долларов и составило 17,1 млрд На седьмом месте оказался Роман Абрамович — его состояние с начала года упало на 894 млн долларов, до 15,5 млрд
Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших граждан России за первое полугодие снизилось почти на 31,81 млрд долларов.
Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
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Комментарии 20
Компании , Личный счет , Недвижимость , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Алексей Мордашов , Алишер Усманов , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Роман Абрамович , Лукойл , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , РИА Новости , Bloomberg
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