«Северный поток-2»: Польша пошла на крайние меры

Польша, в попытках обеспечить себе место на энергорынке Европы и в пику России, с которой у нее давние исторические разногласия, использует последний аргумент в виде наложения штрафа в 50 млн евро. Однако "Газпрому" выгоднее заплатить, но не раскрывать требуемые сведения, считают эксперты.

История строительства "Северного потока-2" обрастает новыми подробностям. Как стало известно в понедельник, польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на "Газпром" в размере 213 миллионов злотых (около 50 миллионов евро) из-за несотрудничества в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации, сказано в сообщении ведомства.

Расследование UOKiK касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2" без необходимого на то согласия председателя UOKiK. Последний воспользовался полномочиями и предъявил обвинения шести компаниям — "Газпрому" и пяти его партнерам по проекту. В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, что является нарушением правил Евросоюза , подчеркивает регулятор.

В ноябре он уже оштрафовал французскую Engie на сумму 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредставление информации, касающейся дела. В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой представить новую информацию в рамках расследования, а российская компания в ответ на это попросила обосновать такой запрос.

ПОДОПЛЕКА РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, и Польша, и "Газпром" имеют свои причины, чтобы не идти на уступки. "Упорство польской стороны против "Северного потока-2" связано с тем, что Польша хотела бы организовать данный транзит через свою территорию, дабы получать с него ежегодный доход", — считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков

Соответственно, если это не получилось, то польская сторона пытается извлечь моральное или материальное удовлетворение. Между Россией и Польшей исторически накопилось немало взаимных обид. Кроме того, в интересах энергетической безопасности страна стремится снизить зависимость от доминирующего поставщика газа и диверсифицировать его источники.

Еще одна неочевидная подоплека польского гонора — желание ослабить зависимость от Германии, которая набирает вес на европейском рынке энергоносителей и становится главным хабом региона. Польша хотела бы стать таким хабом, либо разделить звание "главного по энергоресурсам" с немецкими игроками.

Что касается "Газпрома", то он отказался предоставлять требуемую информацию, скорее всего, из-за того, что такие сведения могли принести компании больший вред, чем назначенный штраф, считает старший юрист "BMS Law Firm" Владимир Шалаев

СУДЫ И ВЫПЛАТЫ

По его словам, назначение штрафа явно не стало неожиданностью — представители "Газпрома", не передавая сведения, понимали последствия в виде возможных санкций. Так как "Газпром" считает запрос информации необоснованным, возможна попытка обжаловать назначенное наказание.

По словам Кочеткова, пока вопрос штрафа не требует безотлагательной оплаты со стороны "Газпрома". Скорее всего, российская компания обратится в арбитражный суд, чтобы отменить его. На строительстве газопровода это никак не отразится, но потребует от "Газпрома" дополнительных расходов на защиту своих интересов в суде. Таким образом, судебные тяжбы могут затянуться на годы.

"Если же компания откажется платить, то развитие ситуации будет стандартным — с поиском и арестом принадлежащих ей активов за рубежом. В случае с "Газпромом" наложить арест на зарубежные активы реально, но, конечно, компания будет препятствовать этому, например, путем обжалования таких решений", — считает Шалаев.