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В «Газпроме» прокомментировали штраф от польского регулятора 

News.ru 1 час назад
В «Газпроме» прокомментировали штраф от Польши
Фото: ТАСС
Информация, которую польский антимонопольный регулятор UOKiK запросил у российской компании «Газпром», не имела связи с предметом антимонопольного расследования по «Северному потоку — 2».
Об этом говорится в заявлении компании. UOKiK 3 августа сообщил штрафе в размере €50 млн, предписанном «Газпрому» за отказ предоставить информацию в ходе разбирательства в деле по «Северному потоку-2». В мае 2019 года регулятор предъявил российской корпорации и пяти партнёрам по строительству трубопровода — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода.

Важно отметить, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования, — говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» отметили, что компания попросила обосновать запрос информации, однако, объяснений от UOKiK так и не получила, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Польша оказалась в плюсах с уплаты рекордного в истории страны налога со средств, уплаченных «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитражного суда.
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Комментарии
Компании , Газпром , Shell , ФАС , РИА Новости
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