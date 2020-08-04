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Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа 

Павел Тиунов 8 минут назад
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Ранее, как сообщал «Рамблер», «Газпром» был оштрафован польским регулятором UOKiK почти на 50 млн евро за отказ предоставить сведения о «Северном потоке — 2» председателю антимонопольной организации Томашу Хрустны. Отмечается, что это максимальный размер взыскания за подобного рода нарушения согласно нормам польского законодательства.
Митрахович заявил, что новость о штрафе «принципиально расклады не меняет». Он напомнил, что недавно согласно решению стокгольмского арбитража «Газпром» перечислил Польше 1,5 млрд долларов, поэтому 50 млн евро, по его мнению, — «небольшая сумма».

«Штраф не отразится на строительстве «Северного потока — 2», — отметил эксперт, подчеркнув, что на реализацию проекта в большей степени может повлиять вмешательство со стороны США.

Комментарии 203
Компании , Видео , Станислав Митрахович , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности
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