Ранее, как сообщал «Рамблер», «Газпром» был оштрафован польским регулятором UOKiK почти на 50 млн евро за отказ предоставить сведения о «Северном потоке — 2» председателю антимонопольной организации Томашу Хрустны. Отмечается, что это максимальный размер взыскания за подобного рода нарушения согласно нормам польского законодательства.

Митрахович заявил, что новость о штрафе «принципиально расклады не меняет». Он напомнил, что недавно согласно решению стокгольмского арбитража «Газпром» перечислил Польше 1,5 млрд долларов, поэтому 50 млн евро, по его мнению, — «небольшая сумма».