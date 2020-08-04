Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.65
$
73.89
86.62
86.80
Прогноз
03.08 – 10.08
$
71.00
83.00
Индексы и котировки Brent
44.66
+0.86 Золото
2004.11
+0.22 РТС
1257.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1780
+0.0333
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

«Ростелеком» подал иск к Минкомсвязи России на 465 млн рублей 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
«Ростелеком» подал иск к Минкомсвязи на 465 млн рублей
Фото: Ростелеком
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Ростелекома", требующего взыскать около 465 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 3 августа, к производству он пока не принят. Третьими лицами в иске указаны МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Однако по составу участников спора можно предположить, что это, возможно, очередной иск "Ростелекома", связанный с проектом по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета "Мир".
"Ростелеком" распоряжением правительства был назначен единственным исполнителем проекта поддержки и развитии этой системы. Ее цель — повышение степени защиты документов, удостоверяющих личность, от подделок, рост эффективности пограничного контроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь, МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Федеральное агентство морского и речного транспорта.
"Ростелеком" в 2016 году по контрактам с Минкомсвязью как госзаказчиком обеспечивал предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Однако на последующие годы госконтракт заключен не был. Несмотря на это, компания продолжает исполнение возложенных на нее правительством функций и периодически подает иски о взыскании оплаты за свои услуги.
Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный суд, поддержали взыскание с Минкомсвязи 464 миллионов рублей за первое полугодие 2017 года, а суды двух инстанций — 314 миллионов рублей за второе полугодие 2017 года и весь 2018 год. Кроме того, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск "Ростелекома" к Минкомсвязи еще на 530 миллионов рублей.
"Ростелеком" — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
Прайм: последние новости
S7 запускает программу лояльности для медработников S7 запускает программу лояльности для медработников Booking.com из-за коронавируса сократит 25% сотрудников по всему миру Booking.com из-за коронавируса сократит 25% сотрудников по всему миру Польша пошла на крайние меры, чтобы остановить "Северный поток-2" Польша пошла на крайние меры, чтобы остановить "Северный поток-2"
Комментарии
Компании , Другое , ФСБ , Министерство обороны , МИД , Минкомсвязи РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Средний чек на набор первоклассника резко вырос
Средний чек на набор первоклассника резко вырос
Что будет с рублем после заседания ФРС США
Что будет с рублем после заседания ФРС США
Дерипаска: США «пытаются отжать» «ГАЗ»
Дерипаска: США «пытаются отжать» «ГАЗ»
Газовые споры: Москва оставила Минску два пути
Газовые споры: Москва оставила Минску два пути
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение