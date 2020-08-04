«Ростелеком» подал иск к Минкомсвязи на 465 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Ростелекома", требующего взыскать около 465 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

МИД, Минобороны, Иск поступил в суд 3 августа, к производству он пока не принят. Третьими лицами в иске указаны МВД ФСБ , Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Однако по составу участников спора можно предположить, что это, возможно, очередной иск "Ростелекома", связанный с проектом по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета "Мир".

"Ростелеком" распоряжением правительства был назначен единственным исполнителем проекта поддержки и развитии этой системы. Ее цель — повышение степени защиты документов, удостоверяющих личность, от подделок, рост эффективности пограничного контроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь , МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Федеральное агентство морского и речного транспорта.

"Ростелеком" в 2016 году по контрактам с Минкомсвязью как госзаказчиком обеспечивал предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Однако на последующие годы госконтракт заключен не был. Несмотря на это, компания продолжает исполнение возложенных на нее правительством функций и периодически подает иски о взыскании оплаты за свои услуги.

Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный суд, поддержали взыскание с Минкомсвязи 464 миллионов рублей за первое полугодие 2017 года, а суды двух инстанций — 314 миллионов рублей за второе полугодие 2017 года и весь 2018 год. Кроме того, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск "Ростелекома" к Минкомсвязи еще на 530 миллионов рублей.

"Ростелеком" — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.