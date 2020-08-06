ВТБ может сократить число офисов

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Банк ВТБ может закрыть около четверти офисов. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отмечается, что количество отделений сократится примерно на 400. По информации собеседника издания, стратегия "ВТБ-2022" содержит такие планы, хотя публично они не анонсировались.

Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников. В частности, будут закрыты около 100 офисов банка "Возрождение" , более 50 офисов Запсибкомбанка , 20 офисов Сургутнефтегазбанка , а также "дублирующиеся" офисы. Кроме того, в банке планируется оптимизация сети за счет закрытия ряда офисов старого формата после запуска новых, сообщает источник.

В пресс-службе банка изданию сообщили, что банк действительно приступил к масштабной оптимизации сети.