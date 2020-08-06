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«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов 

ТАСС 2 часа назад
ВТБ может сократить число офисов
Фото: ТАСС
Банк ВТБ может закрыть около четверти офисов. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Отмечается, что количество отделений сократится примерно на 400. По информации собеседника издания, стратегия "ВТБ-2022" содержит такие планы, хотя публично они не анонсировались.
Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников. В частности, будут закрыты около 100 офисов банка "Возрождение", более 50 офисов Запсибкомбанка, 20 офисов Сургутнефтегазбанка, а также "дублирующиеся" офисы. Кроме того, в банке планируется оптимизация сети за счет закрытия ряда офисов старого формата после запуска новых, сообщает источник.
В пресс-службе банка изданию сообщили, что банк действительно приступил к масштабной оптимизации сети.

"Отдельные офисы будут закрыты, конкретный перечень определится по мере проведения интеграции", — добавили в ВТБ.

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Комментарии
Компании , Сургутнефтегазбанк , Банк ВТБ , Запсибкомбанк , Банк "Возрождение" , Газета "Коммерсантъ"
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