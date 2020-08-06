Президент РФ Владимир Путин похвалил акционерное общество "ДОМ.РФ" за хорошую прибыль в прошлом году, в свою очередь гендиректор компании Виталий Мутко пообещал, что и этот год будет закончен с показателями не хуже предыдущего.

В ходе рабочей встречи Мутко доложил президенту о мерах поддержки сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализуемых институтом развития в 2020 году, а также о перспективных направлениях его деятельности.

"В прошлом году компания работала с хорошей прибылью — свыше 20 миллиардов, по-моему. А как в целом сейчас финансовое состояние?" — спросил Путин в ходе встречи, стенограмма его слов приводится на сайте Кремля.

Мутко ответил, что в кризис компании "удалось сохранить полностью финансовую устойчивость".

"Высокий уровень сегодня кредитной нашей устойчивости. Мы на сегодняшний день выполним все обязательства. В этом году мы заплатим уже большие, серьезные 15 миллиардов дивидендов государству. Это, в общем-то, рост очень существенный. Мы закончили год с прибылью 20 миллиардов, а в этом году, сейчас по полугодию, у нас будет прибыль 13 миллиардов", — добавил он.

ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Количество выданных ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года составит 1,2-1,3 миллиона, заявил глава компании "Дом.РФ" Путину.

Мутко отметил, что спрос на ипотеку упал в период ограничений в связи с пандемией коронавируса, но теперь он восстановился.

"Уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29% увеличились. С учетом всех мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень: 1 миллион 200–300 тысяч ипотечных кредитов", — отметил он.

При этом Мутко подчеркнул, что особенно хорошо спрос на ипотеку поддержала программа льготной ипотеки под 6,5%.

"Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено", — указал он.

ОБЛИГАЦИИ

Нужно быть очень аккуратными с ипотечным кредитованием через выпуск облигаций, контролировать это, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором акционерного общества "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

Мутко рассказал главе государства о доступности ипотечного кредитования через выпуск облигаций. Он отметил, что ДОМ.РФ начал разрабатывать этот механизм четыре года назад и эмитировал по 500 миллиардов рублей облигаций.

"Но потенциал очень высокий. Мы исходим из того, что если до 2024 года нам нужно около 20 триллионов денег в стройке (15 триллионов дадут банки по кредитованию), то второй источник привлечения инвестиций — через облигации", — сказал он.

"Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать", — отметил Путин.