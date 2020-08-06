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Saudi Aramco снизила сентябрьские цены на нефть для Европы и Азии 

Прайм 3 часа назад
Saudi Aramco снизила цены на нефть для Европы и Азии
Фото: Saudi Aramco
Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила сентябрьские цены на свою нефть для Северо-Западной Европы, Средиземноморского региона и Азии, сообщает агентство Блумберг.

"Крупнейший в мире экспортер нефти снижает официальные отпускные цены на сентябрьскую нефть для продаж в Азию, Средиземноморский регион и Северо-Западную Европу", — пишет агентство.

В частности, Aramco снизила цену на нефть марки Arab Light для импортеров из Азии на 30 центов за баррель.
В то же время уточняется, что для США цены на саудовскую нефть остаются прежними.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
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Компании , Bloomberg
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