Власти признали неэффективность проверок бизнеса 

В первом полугодии 2020-го контрольно-надзорные органы проверяли бизнес в два раза реже. Контрольно-надзорные органы в сумме провели 332 тыс. проверок за первые полгода 2020-го, годом ранее — 612 тыс. Главная причина снижения частоты проверок — мораторий на их проведение, сообщается в обзоре Минэкономразвития . При этом в министерстве подчеркнули, что ослабление контроля не привело к учащению инцидентов в организациях. Это должно простимулировать органы реформировать подходы к проверкам: переходить преимущественно к профилактической работе, а также к бесконтактным методам контроля, пишут "Известия".

Впрочем, мораторий не распространяется на инспекции налоговой и таможенной служб, а также органов, контролирующих атомную энергетику. Запрет действует до конца 2020 года.

Роспотребнадзор, Роструд и "Известия" обратились в наиболее активные проверяющие органы — МЧС Ростехнадзор — с просьбой прокомментировать причины снижения частоты проверок и целесообразность ослабления административного давления после окончания срока моратория.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что количество инспекций сократилось из-за распоряжения правительства не проводить досмотры, за исключением особых случаев. В будущем контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в соответствии с действующим законодательством, добавили там.

Во втором квартале 2020 года плановые проверки не проводились, заявили газете в Ростехнадзоре. Из предусмотренных в первом полугодии 9689 проверок, состоялись лишь 4128 — остальные были отменены, отметили в службе. Количество внеплановых проверок сопоставимо с уровнем прошлого года, добавили в Ростехнадзоре.

В службе признали, что аварийность на предприятиях не возросла на фоне снижения количества инспекций. Однако в Ростехнадзоре не увидели взаимосвязи между ослаблением контроля и снижением числа инцидентов. Там отметили, что подавляющее число опасных производственных объектов в период действия ограничительных мер продолжали эксплуатироваться, однако с гораздо меньше интенсивностью.