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Власти признали неэффективность проверок бизнеса 

Финмаркет 1 час назад
Власти признали неэффективность проверок бизнеса
Фото: ТАСС
В первом полугодии 2020-го контрольно-надзорные органы проверяли бизнес в два раза реже. Контрольно-надзорные органы в сумме провели 332 тыс. проверок за первые полгода 2020-го, годом ранее — 612 тыс. Главная причина снижения частоты проверок — мораторий на их проведение, сообщается в обзоре Минэкономразвития. При этом в министерстве подчеркнули, что ослабление контроля не привело к учащению инцидентов в организациях. Это должно простимулировать органы реформировать подходы к проверкам: переходить преимущественно к профилактической работе, а также к бесконтактным методам контроля, пишут "Известия".
Впрочем, мораторий не распространяется на инспекции налоговой и таможенной служб, а также органов, контролирующих атомную энергетику. Запрет действует до конца 2020 года.
"Известия" обратились в наиболее активные проверяющие органы — МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор — с просьбой прокомментировать причины снижения частоты проверок и целесообразность ослабления административного давления после окончания срока моратория.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что количество инспекций сократилось из-за распоряжения правительства не проводить досмотры, за исключением особых случаев. В будущем контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в соответствии с действующим законодательством, добавили там.
Во втором квартале 2020 года плановые проверки не проводились, заявили газете в Ростехнадзоре. Из предусмотренных в первом полугодии 9689 проверок, состоялись лишь 4128 — остальные были отменены, отметили в службе. Количество внеплановых проверок сопоставимо с уровнем прошлого года, добавили в Ростехнадзоре.
В службе признали, что аварийность на предприятиях не возросла на фоне снижения количества инспекций. Однако в Ростехнадзоре не увидели взаимосвязи между ослаблением контроля и снижением числа инцидентов. Там отметили, что подавляющее число опасных производственных объектов в период действия ограничительных мер продолжали эксплуатироваться, однако с гораздо меньше интенсивностью.
Мораторий на проверки — одна из наиболее действенных мер поддержки, принятых правительством, заверил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. Несмотря на изоляцию, бизнес, фактически, не прекращал работу, по крайней мере, административную. Предприниматели спокойно могли заниматься оптимизацией своих компаний вместо того, чтобы готовить пакет документов для контрольно-надзорных органов, отметил он.
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Комментарии
Компании , Экономика , Андрей Шубин , МЧС , Ростехнадзор , Роструд , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , газета "Известия"
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