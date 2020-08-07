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«Ъ»: онлайн-сервисы пожаловались на «Яндекс» в ФАС 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Онлайн-сервисы пожаловались на «Яндекс» в ФАС
Фото: ТАСС
Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
По данным издания, основная претензия сервисов заключается в специальных виджетах поисковой системы ("колдунщиках"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска и позволяют пользователям искать билеты, объявления и т. д. без перехода на отдельную страницу. По словам заявителей, попасть туда могут только сервисы "Яндекса". Такой инструмент не показывает наиболее подходящий результат запроса, привлекает внимание пользователя и в итоге уводит его на сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов, считают они.
В пресс-службе "Яндекса" газете пояснили, что виджеты являются международным отраслевым стандартом, они не закреплены по умолчанию на первых позициях и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска. Компания обсуждала с рынком вопрос таких форматов на протяжении нескольких лет, однако не все согласились работать с инструментом. В "Яндексе" объясняют неготовность некоторых сервисов работать с виджетом тем, что "возможно, потому, что новые решения требуют от них технических доработок". Компания готова продолжить дискуссию, добавили "Коммерсанту" в пресс-службе.
В Avito, ivi, "Туту.ру", ЦИАН и "Профи.ру" подтвердили отправку жалобы. В ФАС изданию подтвердили ее получение и указали, что она будет рассмотрена в установленном порядке.
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Комментарии
Компании , Другое , Яндекс , ЦИАН , ФАС , Газета "Коммерсантъ"
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