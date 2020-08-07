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Чистый убыток Uber в I полугодии снизился на 24,5% 

Прайм 2 часа назад
Чистый убыток Uber снизился на 24,5%
Фото: РИА Новости
Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на головную компанию, в первом полугодии 2020 года составил 4,711 миллиарда долларов, что на 24,5% меньше прошлогоднего показателя, говорится в отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 2,72 доллара на акцию против прошлогоднего показателя в 7,98. Выручка уменьшилась на 7,7% — до 5,784 миллиарда долларов.
Во втором квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, снизился в 3 раза к прошлогоднему показателю — до 1,775 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,02 доллара против убытка в 4,72 доллара на акцию год назад. Выручка за три месяца опустилась на 29,2% и достигла 2,241 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке 3,36 миллиарда долларов.
По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — упала в 3 раза, до 790 миллионов долларов. Продажи Uber Eats поднялись в годовом выражении в 2 раза — до 1,211 миллиарда долларов.
Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 55 миллионов, сократившись на 44% в годовом выражении. Стоимость валовых заказов опустилась на 35% к прошлому году — до 10,224 миллиарда долларов.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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